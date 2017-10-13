Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"EY AMERİKA ŞUNLARA BİR BAK BE!"

Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yayınlanan son videosunda savurduğu tehditlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, özellikle ABD'yi uyararak "Ey Amerika, ya şunlara bir bak be. Bir de belge istiyorsun" dedi.

"BU GECE PENSİLVANYA'DAN TEHDİTLER ALDIK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki o bölüm:

Bu gece Pensilvanya'dan tehditleri aldık. Uçaklar buraya saldırabilir. Helikopterlerle bize saldırabilirler. Arkadaşlarımızın herhangi birine karşı bir terör eylemi yapabilirler. Dua yapıyor. Nasıl dua ise! Beddua ile karışık. Ey Amerika, ya şunlara bir bak be. Kimi beslediğinin farkında değilsin. Senin ülkende Pensilvanya'da 400 dönüm arazide böyle bir kişiyi besliyorsun. Ondan sonra da belge istiyorsun, al sana belge. Acaba benzer bir şeyi Türkiye'den birileri Amerika'ya karşı yapsa sessiz kalır mısın? Hemen buraya bildirirsin.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN NE DEMİŞTİ?

FETÖ lideri Gülen, 9 Ekim'de yayınlanan son videosundan şu ifadeleri kullanmıştı:

Muzârî kipi olunca, demek ki; bugün onu diliyorlar, söndürmek istiyorlar; söndürmede bir türlü doyma bilmiyorlar, 'Bir daha! Bir daha!' diyorlar. 'Bir daha!.. Şunu kapattık; şunu da kapatsak, şunu da kapatsak!.. Şu çelmeyi yaptık; şunu yere serdik; fakat hâlâ var, ayakta bazıları duruyor; şunları da bir el-ense ile yere sersek! Şunu da bir künde ile yere sersek! Şunun da başına bir bomba olsak, patlasak! Şunun da getirip başında bir helikopter uçursak, morallerini bozsak.

Kaynak: haberinburada