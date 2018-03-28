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Erdoğan, bozkurt işaretiyle ilgili ilk kez konuştu!

ERDOĞAN, BOZKURT İŞARETİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU!

Erdoğan, Mersin'de yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili ilk kez konuştu: Rabia'yı sayarken, spontane biçimde olmuş. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra söylediler.

Tarih : 28 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Erdoğan, Bozkurt İşaretiyle İlgili İlk Kez Konuştu!(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Mersin İl Kongresinde yaptığı bozkurt işaretiyle ilgili ilk kez konuştu.

"BOZKURT İŞARETİ YAPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın haberine göre, Erdoğan bozkurt işaretiyle ilgili, "Mersin'de, Rabia'yı sayarken, spontane biçimde olmuş o bozkurt işareti. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Mersin İl Kongresinde bozkurt işareti yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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