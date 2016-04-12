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erdoğan böhmermann'dan şikayetçi oldu

ERDOĞAN BÖHMERMANN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mainz Savcılığı, Alman ZDF kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okuyan Jan Böhmermann hakkındaki şikayet dilekçenin kendilerine ulaştığını duyurdu.

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:32
Puan Ver : Erdoğan Böhmermann'dan Şikayetçi Oldu(10/10)12


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Alman ZDF kanalında kendisine hakaret içeren bir şiir okuyan Jan Böhmermann'dan şikayetçi olduğu bildirildi.



Mainz Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda basın mensubunun, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Jan Böhmermann hakkında şikayetçi olup olmadığına ilişkin savcılığa sorular yönelttiği ifade edilerek, bu doğrultuda Alman Ceza Kanunu'nun 185. maddesine göre, hakaretten dolayı ilgili şikayet dilekçenin Mainz Savcılığı'na iletildiği kaydedildi.



Açıklamada, bir avukatlık bürosu tarafından verilen söz konusu dilekçenin konusunun 31 Mart'ta yayınlanan “ZDF Neo Royal” programında aleni bir şekilde okunan tahkir şiirinin olduğu belirtildi.



Daha önce de Türkiye'nin, Almanya Dışişleri Bakanlığına konuyla ilgili nota verdiği açıklanmış ve Jan Böhmermann hakkında Türkiye olarak Alman Ceza Kanunu'nun 103. ve 185. maddeleri uyarınca inceleme başlatılması talebinde bulunulduğu belirtilmişti.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bu konuda birkaç gün içinde karar vereceklerini ifade etmiş ve Şansölye Merkel'in, program beğenilsin beğenilmesin bunun "bilinçli bir tahkir" olduğunu ifade ettiğini bildirmişti.Mainz Savcılığı da Böhmermann hakkında daha önce, yabancı devletlerin temsilcilerine veya organlarına hakaret etme suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.








Etiketler: Erdoğan  Böhmermann  Dan  Şikayetçi  Oldu    haber

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