

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İsrail'in, Kudüs'te Harem-i Şerif'teki ihlalleri ve Müslümanları hedef alan saldırılarıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban ile telefon görüşmesinde, İsrail'in yaptıklarının asla kabul edilemeyeceğine, İslam dünyasında ciddi bir infiale sebebiyet verdiğine dikkati çekerek, BM'yi Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye çağırdı.