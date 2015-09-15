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ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ


ERDOĞAN BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 15 Eylül 2015, 09:34
Puan Ver : Erdoğan Bm Genel Sekreteri İle Görüştü(7/10)8


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, İsrail'in, Kudüs'te Harem-i Şerif'teki ihlalleri ve Müslümanları hedef alan saldırılarıyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban ile telefon görüşmesinde, İsrail'in yaptıklarının asla kabul edilemeyeceğine, İslam dünyasında ciddi bir infiale sebebiyet verdiğine dikkati çekerek, BM'yi Kudüs'teki ihlallere karşı harekete geçmeye çağırdı.








Etiketler: Erdoğan  Bm  Genel  Sekreteri  İle  Görüştü    haber

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