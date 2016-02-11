

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:







Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerine saldırılar oldu. Geçmişte bir gazetenin camlarının kırılması karşısında dünyayı ayağa kaldıranların bugün sergileyecekleri tavrı merak ediyorum. Yayınını beğenmedikleri için gazeteleri terör örgütünün hedefine koyanların tavrını da dikkatle izleyeceğim.







Geride baktığımız yılın ekonomik verilerine baktığımızda hamdolsun moralimizi bozacak bir şey göremiyorum. İş adamlarına sesleniyorum, moralli olun, göreceksiniz istikbal bizimdir.







Yurtdışına turizme gideceğinize Türkiye'de gidin. Dışarıdan ihraç edeceğiniz alacağınız malları Türkiye'den alın.







Gelişmiş ülkelerin yüzde 2 büyüdüğü bir ortamda Türkiye'nin yüzde 4 büyümesi çok önemlidir.







'FAİZİ YÜKSELTEN YATIRIMLARIN DÜŞMANIDIR'







Ben faiz konusunda hassasım. Faizi özellikle enflasyonun en önemli sebebi olarak görüyorum. Ve faizle enflasyon doğru orantılıdır ters orantılı değildir. Kim faizi yükseltmeyi sunuyorsa o bu ülkede yatırımların düşmanıdır. Eğer benim ülkemde yatırım olacaksa kredi musluklarının açık olması lazım. Dünyaya bakıyoruz, ABD'ye bakıyoruz 0,50. Avrupa'da bazı yerlerde eksi. Japonya'da eksi. İsrail hakeza öyle. Bizimkine bakıyorsun, komisyon falan koyduğun zaman 15, 16'lara kadar çıkıyor.







Enflasyon oranının tek haneye indirilmesi için yaptığım kavgayı benimle çalışanlar bilir.







Türkiye tıpkı bir buzdağı gibi, gözükmeyen gücü görünen gücünden çok daha fazladır.







Unutmayın siz gitmezseniz onlar gelir, siz üretmezseniz onlar üretir, siz satmazsanız onlar satar, onlar büyürse siz küçülürsünüz.







Elini sıkmadığınız, gözlerine bakmadığınız hiçbir ortakla kalıcı ve hacimli bir iş yapamazsınız.







SURİYE







Suriye meselesi canımızı acıtmaya, yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Son haftalarda Esed rejimi ve destekçileri başta Halep sivilleri hedef alan saldırılarını artırmış bulunuyor. Rusya ve rejimin ağır bombardımanın maruz kalıyorlar. İran destekli Şii milislerin ve Şebbihaların acımasız katliam haberlerini alıyoruz. Suriye kirli ittifakların kurulduğu, insanların canı üzerinden kirli pazarlıkların yapıldığı bir ülke haline geldi. Rejim, rejim destekçisi ülkeler, DAEŞ ve PYD gibi örgütler sürekli palazlandırılıyor.







600 BİN MÜLTECİ GELEBİLİR







Sınırlarımıza gelen kardeşlerimizde acil olanları misafir ettik. 35 bin ise sağladığımız imkanlarla bekleyişleri sürüyor. Rusya'nın, Esed'in saldırıları devam ederse bu sayı 600 bini bulabilir.







BM SEN NE İŞE YARIYORSUN? BİZİM ANLIMIZDA ENAYİ YAZMIYOR







Bu göç akımının en büyük sebebi Rusya ve Esed'in sivil halkı alan saldırılarıdır. Buna rağmen BM'nin tedbir almak yerine ülkemize çağrıda bulunması samimiyetsizliktir. Demiş ki 'kapınızı açın onları alın'. Peki ey BM sen ne işe yarıyorsun? Şu ana kadar 10 milyara yakın para harcayan bu ülkeye ne kadar destek verdin? 455 milyon dolar, ayıptır ayıp. Bizim anlımızda enayi yazmıyor kusura bakmayın. Gereği neyse bunu yaparız. Herhalde otobüsler boşuna durmuyor, uçaklar boşuna durmuyor. Biz de göndeririz.







NEREDE 3 MİLYAR AVRO?







Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edelim dedik. Bir adım atın dedik, görüşüyoruz dediler. Şimdi bir 3 milyar avro mevzuru var. Nerede 3 milyar avro. Şimdi de plan proje getirilsin diyorlar. Yahu neyin plan projesi. Gel bizim bütün sahilleri dolaş, yapılan harcamalar zaten ortada. Biz senden Türkiye'nin milli bütçesi için para istemiyoruz. Samimi değiller.







ABD'YE TEPKİ







Bakın en son NATO müttefikimiz 'PYD ile biz dostuz' diyor. PYD ile PKK'yı ayrı görmeyecek kadar gözleri kapalı. Kalkıp kendi uluslararası güvenlik elemanına Kobani'de plaket veriyorlar. Bun rağmen hala PYD'yi YPG'yi 'terör örgütü değil' diye değerlendiriyorlar. Tüm bu gerçekler ortadayken Türkiye'ye çağrı yapmak ikiyüzlülüktür. Uluslararası yükümlülükleri hatırlaması gereken varsa o da BM Güvenlik Konseyi'dir.







BU KURUM KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR







Hem Rusya'nın Esed'in saldırılarına bir şey demeyecek hem de Türkiye'ye kalkıp çağrı yapacaksınız. Görevini yerine getirmeyen, mağdurun değil zalimin yanında yer alan kurum kendi sonunu hazırlıyor demektir. Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Bizim en büyük geleneğimiz misafirperverliğimizdir.







Mültecilerin yanlarında getirdikleri ziynet eşyalarına göz dikiyorlar. Bugün çoğu Avrupa ülkesinde ırkçı akımların mültecilerle ilgili politika belirlediğine şahit oluyoruz.







JUNKER VE TUSK'LA GÖRÜŞMENİN TUTANAĞI







Avrupa Konseyi Başkanı Sayın Junker'i davet ettik. Tusk'u da tanırım. Her ikisiyle yaptığım görüşme Suriyelilerle ilgili çalışmalar. Birileri bu görüşmenin tutanaklarını servis ederek bize saldırmaya çalışıyor. Okumuşsunuzdur orada ne yapmışız biz. Ülkemizin ve Suriyelilerin haklarını savunmuşuz. Yayınlanan tutanaklar bizim için utanç değil bir ibra belgesidir aslında.







KAPILARI AÇAR , 'HAYIRLI YOLCULUKLAR' DERİZ







Biz şu ana kadar sizden para gelecek diye 9 milyar dolar harcamadık. O bizim misafirperverliğimizin gereğidir. Bu bizi yıkmaz, bundan sonrada ayakta durmaya devam ederiz. Edirne'de sığınmacıları otobüslere bindirdik ondan sonra geri gönderdiler. Kusura bakmayın, o zaman biz de kapıları açarız 'Haydi hayırlı yolculuklar' deriz.