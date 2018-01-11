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Erdoğan, Bize tahsis edin demişti ilk teklif BAE'ye gitmiş

ERDOĞAN, BİZE TAHSİS EDİN DEMİŞTİ İLK TEKLİF BAE'YE GİTMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'nın restorasyonu için daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 11:00
Puan Ver : Erdoğan, Bize Tahsis Edin Demişti İlk Teklif Bae'ye Gitmiş(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restorasyon için Bize tahsis edin" dediği Sudan'ın Sevakin Adasıyla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, "Sevakin Projesini Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." dedi.

"TÜRKİYE'DEN ÖNCE BAE'YE SUNDUK"

Sudan'ın Eş-şuruk kanalının haberine göre, Bakan Ebu Zeyd'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika Emiri Sultan Bin Muhammed El Kasımi'ye, geçen yıllarda Sevakin'de turistik kent kurma projesinin sunulduğu belirtildi.

Emir Kasımi'nin tarihi mirasa tutkun olduğunu belirten Ebu Zeyd, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına dikkati çekerek, "Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE'ye sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE ÖNEMLİ BİR LİMAN BÖLGESİYDİ

Bakan Ebu Zeyd, Türkiye ve Sudan arasındaki Sevakin Adası Anlaşması'nın da turizm geliştirme projesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

ÖNEMLİ OSMANLI ESERLERİ BULUNUYOR

Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu. Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

TİKA CAMİLERİ RESTORE ETTİ

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

Öte yandan 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyonu konusundaki çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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