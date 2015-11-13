

Türkiye'nin 2.2 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Bu mülteciler Avrupa'ya gitse ne olur" dedi. Türkiye'nin ağır bir yükü omuzladığını kaydeden Erdoğan, Avrupa'yı mültecileri Ege'de ölüme terk etmekle suçladı.







CNN'den Hala Gorani'nin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını değerlendirdi. Bölgede Rusya ile en iyi ilişkilere sahip olan ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu kaydeden Erdoğan, Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerinin Türkiye'de güvenlik riski yarattığını ve bu konuyu Moskova ile paylaştıklarını fakat uygulamaya yansımadığını ifade etti.







PUTİN'LE Antalya'DA GÖRÜŞECEK







Antalya'daki G-20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini kaydetti.







Rusya'yı ılımlı muhalifleri hedef almakla suçlayan Erdoğan, Gorani'nin "Bazıları da sizi IŞİD'le savaşan Kürtleri hedef almakla eleştiriyor" sözleri üzerine, "Nusra Cephesi de IŞİD'le savaşıyor. Bu yüzden onlara iyi mi diyeceğiz. İyi terörist, kötü terörist olmaz" diye konuştu.







ABD'nin Suriye'de güvenli bölge fikrine uzak olduğunu anımsatan Gorani'nin, "Sayın Erdoğan, bunu elde etmeye yakın olduğunuzu düşünüyor musunuz" sorusuna da Türkiye'nin bu konuda B ve C planları olduğunu ve bu konuda gereken adımları gereken zamanda atacakları yanıtını verdi.







2.2 MİLYON SURİYELİ AVRUPA'YA YÜRÜRSE NE OLACAK







Türkiye'nin 2.2 milyon Suriyeli için 8.5 milyar dolar harcadığını vurgulayan Erdoğan,"Gayrısafi milli hasılası Türkiye'den çok daha fazla olan ülkeler mültecilere kapılarını kapattı. Ege'de, Akdeniz'de boğulsunlar diyorlar" dedi. Avrupa'nın mülteci sorunu konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan "2.2 milyon Suriyeli, Avrupa'ya yürürse ne olacak" diye konuştu.







Mülteci kriziyle ilgili olarak dünyaya sitem eden Erdoğan, "Dünya bizi anlamamakta direniyor. Ortalıkta bir insanlık dramı var bizim sınırımıza gelenlere kapılarımızı kapatmadıka ama batı kapılarını kapattı. Mesala AB artık yeni yeni değerlendirmeye girdi. Niye girdi. Bu 2.2 milyon mülteci Avrupaya yürürse ne olur diye değerlendiriyorlar. " dedi