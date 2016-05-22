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ERDOĞAN, BİNALİ YILDIRIM'A GÖREVİ VERDİ


ERDOĞAN, BİNALİ YILDIRIM'A GÖREVİ VERDİ
Tarih : 22 Mayıs 2016, 22:21
Puan Ver : Erdoğan, Binali Yıldırım'a Görevi Verdi(9/10)11


Davutoğlu'nun istifasının kabul edilmesinin ardından saat 19:05'te Binali Yıldırım Beştepe'ye geldi. Cumrhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a hükümeti kurma görevini verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet  Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın saat 18.00'de gerçekleştirdiği kabulde, Başbakan Ahmet Davutoğlu, istifasını sundu. Edinilen bilgiye göre 30 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nun sunduğu istifayı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada istifayı kabul eden Erdoğan'ın Davutoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar Bakanlar Kurulu'nun göreve devam etmesini istediği bildirildi.



64. Hükümet yeni kabine kurulana kadar göreve devam edecek.



BİNALİ YILDIRIM BEŞTEPE'DE








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