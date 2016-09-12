

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gündeme dair sorulara cevap veren Erdoğan belediyelere kayyum atanmasını "Bana göre geç kalınmış bir adım" şeklinde yorumladı.







Sizlerin ve bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün bayram ama bizim terörle mücadelemiz bayram demeden devam ediyor. Bu anlayış içerisinde gerek siyasi, gerekse de askeri olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz.







Bazı medya organlarında 'taraflar' diye bir şeyler kullanılıyor. Devlet, hiç bir zaman terör örgütünü taraf olarak kabul etmez.



CERABLUS OPERASYONU







Bizim 90-95 km'lik bir planımız vardı. Bunu Putin ve Obama ile de görüştük. Bunu başaralım dedik. Uçuşa yasak bölge önerdik. Biz kendi sınırlarımızı korumakla mükellefiz. Neden Kilis hergün tedirginlikle yaşasın, neden sınırda yaşayan vatandaşlarımızın can sağlığı tehlikeye girsin? Son Gaziantep saldırısıyla, sivilleri hedef alan saldırıyla artık durmamız, sınırımızdaki DAEŞ ve PKK tehlikesini sonlandırmak zorundayız.