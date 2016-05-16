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erdoğan bayraktar güvenlik görevlisi dövdü

ERDOĞAN BAYRAKTAR GÜVENLİK GÖREVLİSİ DÖVDÜ

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar ziyarete gittiği sitenin güvenlik görevlisini darp etti. Olayı doğrulayan site yönetimi Bayraktar için suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:45
Puan Ver : Erdoğan Bayraktar Güvenlik Görevlisi Dövdü(6/10)5


İsmi 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda geçtikten sonra sürdürmekte olduğu Şehircilik ve Çevre Bakanlığı görevinden alınan ve 7 Haziran 2015'deki seçimlerde liste dışı bırakılarak Meclis'e veda eden Erdoğan Bayraktar'ın ismi şimdi ‘güvenlik görevlisi dövmesiyle' gündemde.



Edinilen bilgiye göre; eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın makam aracı dün akşam saat 21:00 sıralarında İstanbul Halkalı'da bulunan Avrupa Konutları-3 sitesine geldi. Sitenin 3. giriş kapısına gelen Bayraktar'ın aracına kapıda bulunan güvenlik görevlisi diğer konuklara yaptığı gibi “kim olduğunu ve kime geldiğini” sordu.



İddiaya göre; otomobilin şoförü soruya yanıt vermezken araçta bakanın olduğunu ve kapıyı açmasını söyledi. Güvenlik görevlisi siteye misafir gelenlerin kimliğini ve kime geldiğini öğrenmek zorunda olduğunu, ancak site sakininin onayının olması durumunda misafiri siteye kabul edebileceğini söyledi.



İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför ve korumalar güvenlik görevlisini kulübenin camından dışarı doğru çekerek darp etmeye başladı. Görevlinin direnmesi üzerine arabanın arka kapısından inen Erdoğan Bayraktar, koşarak güvenlik kulübesine girdi ve görevlinin üzerine yürüdü. Güvenlik görevlisinin elindeki copu alan Bayraktar, görevliye copla birkaç kez vurdu.



Araya girenler olayı yatıştırmaya çalışırken Bayraktar ve korumalarının güvenlik görevlisine vurmaya devam ettiği gözlendi. Daha sonra güvenlik kulübesinden çıkarılan Bayraktar, sinirli bir şekilde olay yerinden ayrıldı.








Etiketler: Erdoğan  Bayraktar  Güvenlik  Görevlisi  Dövdü    haber

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