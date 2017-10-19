Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda bulunan CHP eski lideri Baykal'ın son durumuyla ilgili "Ben ziyaret ettiğimde 'sağolun' diyordu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'la ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ben ziyaret ettiğimde 'sağolun' diyordu" dedi.

"ZİYARET ETTİĞİMDE 'SAĞOLUN' DİYORDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Baykal'ın 3. ameliyatını geçirdiğini söyleyen gazeteciler, Erdoğan'ın şu sözleriyle karşılaştı:

"Kendisini hastanede de ziyaret ettim. Ben ziyaret ettiğimde, gözünü rahat açamasa da, cevap verebiliyordu. 'Sağolun sağolun' diyordu. Doktorum Serkan Topaloğlu aracılığıyla da durumunu yakından takip ediyorum. Allah şifalar versin."

VİZE KRİZİ

Öte yandan ABD ile vize krizinde gelinen son noktayı anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben meseleyi, uzun süre gündemde kalması muhtemel bir sorun olarak görmüyorum. Gelen heyet burada bu işi bitirmek için geldi. Görüşmeler başladı ve devam ediyor. Temennim görüşmelerden en kısa sürede netice elde edilmesi, vize meselesinin geride bırakılması, ilişkilerin normal seyrine girmesidir." Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada