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ERDOĞAN, BARZANİ'YE GEÇMİŞİ HATIRLATIP ÇATTI: MEMURUNUN MAAŞINI ÖDEYEMİYORDUN


Erdoğan, Barzani'ye Geçmişi Hatırlatıp Çattı: Memurunun Maaşını Ödeyemiyordun
Tarih : 05 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Erdoğan, Barzani'ye Geçmişi Hatırlatıp Çattı: Memurunun Maaşını Ödeyemiyordun(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Doğu ve Güneydoğu'dan gelen kanaat önderlerine hitap etti. Konuşmasındaki ana konuların başında ise yine IKBY'deki korsan referandum vardı. Barzani'ye yüklenen Erdoğan, "Memurunun maaşını ödeyemiyordun bize geldin Başbakanlığım döneminde kendisine 2 milyar dolar kredi açtık." dedi.

"BU OYUNU DA BOZACAĞIZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Suriye'de Irak'ta oynanan bölme parçalama oyunlarının amacı Türkiye'yi güneyden kuşatmaktır. Ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Bu oyunu da bozacağız. Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye tüm bölgemizin ve ülkemizin güvenliğinin tehlikeye atılmasına müsaade edemeyiz. Referandum denilen olan bir sebeptir ama netice değildir netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir sadece başlamıştır.

"HAVA SAHALARI DA KAPATILACAK YAKINDA SINIRLAR DA KAPATILACAK"

Bir tarafından İran kuzeyinde Türkiye güneyinde Irak yönetimi batısında Suriye. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bütün hava sahaları da kapatılacak uçuşlar zaten yasaklandı. Yakında sınırlar da kapatılacak. Memurunun maaşını ödeyemiyordun bize geldin Başbakanlığım döneminde kendisine 2 milyar dolar kredi açtık. 'Bu benim çocukluğumun hayaliydi' diyor. Otur oturduğun yerde."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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