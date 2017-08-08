Yüksek faizlerden şikayet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bankalar vatandaşın yatırdığı parayı soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor, Bu yıl ikiye katladılar, bu felaket!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaretinde konuştu. Yüksek faizlerden şikayet eden Erdoğan, "Bankalar vatandaşın yatırdığı parayı soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Bu yıl ikiye katladılar, bu felaket!" dedi.

"TRABZON POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMEK ZORUNDA"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru ilerlemesinde en büyük katkının inşallah Karadeniz'den geleceğine inanıyorum. Trabzon'un tarihi birikimi ve potansiyelini harekete geçirmekte zorlandığımıza göre burada bir sıkıntı var demektir. Biz isteklerinizi yapmaya varız. Soruyorum. Bu talepler karşılığında bize ne vaadediyorsunuz?

"5 MİLYAR DOLAR SÖZÜ"

İhracatı 5 milyar dolar çıkarmayı taahhüt ediyor musunuz? Tamam dediler. Türkiye yürürken Trabzon yerinde durusa olmaz. Braber koşmamız lazım.

"TARİHİN EN BÜYÜK İHANETİ"

Ülkemiz 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ'nün derdi bu ülkeyi yıkmaktı, bu ülkeyi ele geçirmekti. Milletim 15 Temmuz'da ölümü korkuttu, ölümün üzerine gitti. Bazıları çıkıp benim oğlumun suçu yok diyor. Daha oğkunun ne fırıldak çevirdiğini bilmiyor.

Üzerimize salnmaya çalışılan DEAŞ'a da fırsat vermedik. Bunlar müslüman falan değil. Bunlar İslam'ı istismar eden ne idüğü belirsiz.

"BÜYÜME SÜRECEK"

Ekonomik göstergeler iyi. İlk çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 5'lik büyümeyi yıl sonun kadar inşallah sürdüreceğiz. İşsizlik tek haneli rakama düştü. Bu iyi bir gelişme.

"BU BİR FELAKET"

Bu fazilerin düşmesi lazım diyoruz. Bankalar vatandaşın yatırdığı parayı soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Bankalar yüzde 40 kar elde etmişse burada bir sorun var. Bu yıl ikiye katladılar, bu felaket! Bankacılık sektöründen faizlerin düşürülmesi yönünde güzel bir haber beklediğimi belirtiyorum.

Kaynak: haberinburada