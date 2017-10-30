Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 1 milyon yolcu, 6.5 milyon ton da yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Demir İpek Yolu olarak da anılacak olan ve hem ekonomik hem de stratejik dengeleri değiştirecek olan Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımlarıyla ilk seferini yaptı. Açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 1 milyon yolcu, 6.5 milyon ton da yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"BU PROJE ZAHMETLE HAYATA GEÇTİĞİ İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

"Bakü Tiflis Kars demiryolu ile Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlığın ve vizyonun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır. Zehmetle yenen acı soğan nimetle yenen baldan şirindir derler. İşte bu proje zahmetle hayata geçtiği için çok kıymetlidir. Ülkem ve milletim adına projenin tüm milletim ve haklarım için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler dünyanın kalbi olan stratejik bir coğrafyadayız. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahiptir. Son 15 yıldır yaptığımız yatırımlarla bu potansiyeli hayata geçirme mücadelesini veriyoruz."

"1 MİLYON YOLCU, 6,5 MİLYON TON YÜK"

Bakü Tiflis Kars demiryolu projesinin etkinlik ve cazibesini artırdık. Bakü Tiflis Kars demiryolu projesi 1 milyon yolcu 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın kapasitesi 3 milyon yolcu 17 milyon ton yüke ulaşacaktır. Bunlar yük taşımacalığında maliyetleri düşünecektir. Zaman ve mesafe için nakliyatçılara imkan sunuluyor. Çin'den gelen yük Bakü Tiflis Kars'la orta koridor üzerinden 12-15 günde AB'ye ulaşacaktır. Ülkelerimizden orta koridordan geçen yüzde 10'un üzeri bile 24 milyon ton ilave yük demektir.

TOPLAM UZUNLUĞU 838 KM

Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın verilerine göre toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

BTK için Gürcistan kısmındaysa 105 kilometre yeni demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün olacak. Çin'den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar denizi ile Bakü Alat limanına, ordan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi öngörülüyor.

2034 YILINA KADAR KAPASİTESİ 3 MİLYON YOLCUYA ULAŞACAK

İlk etapta hattan yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek. Kapasitenin 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturacağı, projenin ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngürülüyor.

MESAFE 7 BİN KM KISALACAK

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. BTK'nın devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. Böylece Çin ile Avrupa arasındaki yük trafiğinin önemli bir kısmının Rusya'dan bu güzergaha kayacağı tahmin ediliyor. BTK güzergahında ürünler Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek.

Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki mevcut yük trafiğinin de büyük ölçüde bu hatta kayması öngörülüyor. Azerbaycan da petrol ve kimyasal ürünlerini bu hatla hem Türkiye hem de diğer ülkelere taşıyabilecek.

Bölgeye hem istihdam hem de ticari açıdan canlılık getirecek proje, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje olarak tarihteki yerini alacak.

Kaynak: haberinburada