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ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ! MASADA KUZEY IRAK VARDI


Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi! Masada Kuzey Irak Vardı
Tarih : 05 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi! Masada Kuzey Irak Vardı(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Kuzey Irak meselesi konuşuldu.

MASADA, KUZEY IRAK'TAKİ GELİŞMELER VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.30'da bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü. Masada ise Kuzey Irak'ta yaşananlar ve yapılacak hamleler vardı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?" sorusuna, "Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu'na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz." yanıtını vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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