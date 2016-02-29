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ERDOĞAN: AZ ÖNCE İMZALAR ATILDI


ERDOĞAN: AZ ÖNCE İMZALAR ATILDI
Tarih : 29 Şubat 2016, 17:40
Puan Ver : Erdoğan: Az Önce İmzalar Atıldı(8/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın değişik  ülkelerinde, mülteci akınının da en yoğun olduğu ülke ne yazık ki Türkiye, bunu  da söylemem lazım. Biz, onlara kapılarımızı kapatmadık, batılı ülkeler gibi de  kapatmıyoruz da" dedi.



Erdoğan, Başkanlık Sarayı'nda Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane  Vattara ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Fildişi Sahili'ne Türkiye'den  ilk kez resmi ziyarette bulunan cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.



 Vattara'nın yüzde 84 ile cumhurbaşkanı seçilmesinin bir demokrasi  zaferi olduğunu ifade eden Erdoğan, Fildişi Sahili'nin de modern dünyanın  Afrika'daki önemli merkezlerinden bir tanesi olacağına işaret etti.



Erdoğan, bugün siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel alanda  ilişkilerin konuşulduğunu belirterek, gerek Afrika'da gerekse de Türkiye'nin  bulunduğu bölgedeki terörle mücadeleye yönelik konuların da ele alındığını dile  getirdi.



Dünyanın bu noktada ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Mülteci noktasında dünya yine bir karmaşaya düşüyor. Dünyanın değişik  ülkelerinde, mülteci akınının da en yoğun olduğu ülke ne yazık ki Türkiye, bunu  da söylemem lazım. Şu anda Suriye ve Irak'tan ülkeme olan mülteci akını 3  milyondur ve bu 3 milyonu şu anda da ülkemizde misafir ediyoruz. Biz, onlara  kapılarımızı kapatmadık, batılı ülkeler gibi de kapatmıyoruz da. Halbuki mali  imkanlara bakarsak, onların mali imkanları bizden çok daha iyi. Ama onlar 'asla'  diyor, kabul etmiyorlar ve kapılarından içeri sokmuyorlar. Girenler öyle veya  böyle giriyor fakat bundan dolayı da ciddi manada sıkıntılar yaşadıklarını  görüyoruz."



Erdoğan, Fildişi Sahili'ne gelmeden önce yaptığı istişarelerde,  Fildişililerin konuksever olduğunu, ülkeye geldikleri andan itibaren de adeta  ikinci evlerine gelmiş gibi hissettiklerini söyledi.



İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI



Ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Fildişi Sahili arasında  iş birliği mutabakat zaptı, diplomatik misyonlar temsilcilikler için karşılıklı  arsa değişimi, savunma sanayi, sağlık ve tıp bilimleri, şehircilik, TİKA kalkınma  yardımlarına ilişkin iş birliği mutabakat zaptı, bilgi teknolojileri ve iletişim  kurumu ile Fildişi Telekominikasyona Düzenleme Kurumu arasında mutabakat zaptı,  çifte vergilendirme ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması ile yatırımların  karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik anlaşmalar imzalandı.



Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik  Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Mtilli Savunma  Bakanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.



 "ATEŞKES SÖZ KONUSU DEĞİL"



Suriye'nin bütününde bir ateşkesin söz konusu olmadığını ifade edebilirim. Temennim odur ki, bunun geneline yaygınlaşmasını hep birlikte görelim. Fakat Suriye'nin genelinde şu anda ateşkes yoktur ve orada yine aynı şekilde saldırılar, mevzi mevzi ne yazık ki devam etmektedir."



CHP KOMSİYONDAN ÇEKİLMEDİ Mİ?



CHP'nin Anayasa mutabakat masasına oturmayacağını açıklaması) Bu tutum üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Zaten CHP, Anayasa Mutabakat Komisyonu'ndan çekilmedi mi?"








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