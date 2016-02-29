

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın değişik ülkelerinde, mülteci akınının da en yoğun olduğu ülke ne yazık ki Türkiye, bunu da söylemem lazım. Biz, onlara kapılarımızı kapatmadık, batılı ülkeler gibi de kapatmıyoruz da" dedi.







Erdoğan, Başkanlık Sarayı'nda Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Vattara ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Fildişi Sahili'ne Türkiye'den ilk kez resmi ziyarette bulunan cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.







Vattara'nın yüzde 84 ile cumhurbaşkanı seçilmesinin bir demokrasi zaferi olduğunu ifade eden Erdoğan, Fildişi Sahili'nin de modern dünyanın Afrika'daki önemli merkezlerinden bir tanesi olacağına işaret etti.







Erdoğan, bugün siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel alanda ilişkilerin konuşulduğunu belirterek, gerek Afrika'da gerekse de Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki terörle mücadeleye yönelik konuların da ele alındığını dile getirdi.







Dünyanın bu noktada ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:







"Mülteci noktasında dünya yine bir karmaşaya düşüyor. Dünyanın değişik ülkelerinde, mülteci akınının da en yoğun olduğu ülke ne yazık ki Türkiye, bunu da söylemem lazım. Şu anda Suriye ve Irak'tan ülkeme olan mülteci akını 3 milyondur ve bu 3 milyonu şu anda da ülkemizde misafir ediyoruz. Biz, onlara kapılarımızı kapatmadık, batılı ülkeler gibi de kapatmıyoruz da. Halbuki mali imkanlara bakarsak, onların mali imkanları bizden çok daha iyi. Ama onlar 'asla' diyor, kabul etmiyorlar ve kapılarından içeri sokmuyorlar. Girenler öyle veya böyle giriyor fakat bundan dolayı da ciddi manada sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz."







Erdoğan, Fildişi Sahili'ne gelmeden önce yaptığı istişarelerde, Fildişililerin konuksever olduğunu, ülkeye geldikleri andan itibaren de adeta ikinci evlerine gelmiş gibi hissettiklerini söyledi.







İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI







Ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye ile Fildişi Sahili arasında iş birliği mutabakat zaptı, diplomatik misyonlar temsilcilikler için karşılıklı arsa değişimi, savunma sanayi, sağlık ve tıp bilimleri, şehircilik, TİKA kalkınma yardımlarına ilişkin iş birliği mutabakat zaptı, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ile Fildişi Telekominikasyona Düzenleme Kurumu arasında mutabakat zaptı, çifte vergilendirme ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşması ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına yönelik anlaşmalar imzalandı.







Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Mtilli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.







"ATEŞKES SÖZ KONUSU DEĞİL"







Suriye'nin bütününde bir ateşkesin söz konusu olmadığını ifade edebilirim. Temennim odur ki, bunun geneline yaygınlaşmasını hep birlikte görelim. Fakat Suriye'nin genelinde şu anda ateşkes yoktur ve orada yine aynı şekilde saldırılar, mevzi mevzi ne yazık ki devam etmektedir."







CHP KOMSİYONDAN ÇEKİLMEDİ Mİ?







CHP'nin Anayasa mutabakat masasına oturmayacağını açıklaması) Bu tutum üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Zaten CHP, Anayasa Mutabakat Komisyonu'ndan çekilmedi mi?"