O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN AZ ÖNCE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE BİR İNTİHARI ÖNLEDİ


ERDOĞAN AZ ÖNCE BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE BİR İNTİHARI ÖNLEDİ
Tarih : 25 Aralık 2015, 14:39
Puan Ver : Erdoğan Az Önce Boğaziçi Köprüsü'nde Bir İntiharı Önledi(5/10)3


Boğaziçi Köprüsü bugün öğle saatlerinde yine bir intihar girişimine sahne oldu. Polis intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada mucize gibi bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Avrupa yakasına geçiyordu. İntihar olayını gören Cumhurbaşkanı konvoyunu durdurarak korumalarını köprüden atlamaya teşebbüs eden vatandaşın yanına gönderdi. Korumalar vatandaşı alarak Erdoğan'ın makam aracına getirdi. Vatandaş Erdoğan'ın elini öptü. Cumhurbaşkanı'yla bir süre konuştu.



İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna ederek girişiminden vazgeçirdi.










Etiketler: Erdoğan  Az  Önce  Boğaziçi  Köprüsü  Nde  Bir  İntiharı  Önledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER