

Boğaziçi Köprüsü bugün öğle saatlerinde yine bir intihar girişimine sahne oldu. Polis intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmeye çalışırken o sırada mucize gibi bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Avrupa yakasına geçiyordu. İntihar olayını gören Cumhurbaşkanı konvoyunu durdurarak korumalarını köprüden atlamaya teşebbüs eden vatandaşın yanına gönderdi. Korumalar vatandaşı alarak Erdoğan'ın makam aracına getirdi. Vatandaş Erdoğan'ın elini öptü. Cumhurbaşkanı'yla bir süre konuştu.







İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna ederek girişiminden vazgeçirdi.



