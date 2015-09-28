

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Kasımpaşa'da da öğrencilerle buluştu.



Erdoğan okul açılışında yaptığı konuşmada, şu noktaların altını çizdi:



Doğup büyüdüğüm bu topraklarda ve ilkokul eğitim öğretimimi görmüş olduğum, birinci sınıfın bir bölümünü Kadı Mehmet'de okudum, ondan sonra Kasımpaşa'da tamamladım. Tabi buradan Kaptanpaşa'daki evimize yaya gider gelirdik. Şimdiki şartlar maalesef yoktu. Ve hamdolsun bu güzel mekanda, biz ilkokul eğitimimizi aldık ve buradan mezun olduktan sonra da İstanbul İmam Hatip okuluna geçtik, o zaman da bir tane imam hatip vardı. Ama imam hatip mezunlarını üniversiteye almıyorlardı. Aynı dersleri okuduğumuz halde, bize dediler ki gideceksin imtihana gireceksin. Bu sefer de lise fark adı altında, okuduğumuz derslerden imtihan olduk.



Tabi bütün bu engeller aynı şekilde devam etti. Fakat azmederseniz azmin önünde dağlar bile dayanmaz. İnanç, azim çok önemli. İman öyle bir cevherdir ki biliyorsunuz dağları aştırır. Ve biz bu gayretle azimle hamdolsun bu makamlara geldik. Önce istanbul'a belediye başkanı, daha sonra başbakan olduk, daha sonra cumhurbaşkanı olduk. Ama bütün irade sizin. Çünkü biz milli iradeye inanmıştık. Ve milli irade sizdiniz. İşte Kasımpaşa'dan bir çocuk çıktı, milli irade aldı onu ta cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.



Ama biz Kasımpaşa'da doğup büyümekten, hiçbir zaman gocunmadık tam aksine gurur duyduk.



Bunu küçümseyenler olabilir, önemli değil. Hani böyle bir kısım var ya medya grupları, onlar bunu küçümseyebilir, önemli değil. Biz önce hakka kul olduk, sonra da halka teslim olduk. Bu yola böyle çıktık. Ve hamdolsun, bakınız Piyalepaşa İlkokulu 950 öğrencisiyle yola devam ediyor.



Biz bugüne kadar asla ayrım yapmadık. Benim oturduğum ev şimdi herkesin küçümsediği mesele var ya, ben Kaptanpaşa'da doğdum büyüdüm. Orada Roman kardeşlerimle beraber yetiştim. Onlarla beraber aynı sınıfta okuduk buralarda. Bizde ayrım mayrım olmadı.



Ama bugün bakıyorsunuz Avrupa'nın bir çok ülkelerinde Romanları kovuyorlar. Biz mültecileri kabul ederken, onlar kabul etmiyor. Bizde iki milyon, onlarda 200 bin. Niye? Biz insana insan olduğu için değer verdik. Bu Türktür, bu Kürttür, bu Romandır demedik. Biz ayrım yapamayız, yaptığımız anda biteriz.