

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Sadece silahlı terör değil, siyasi terör de var şu anda. ‘Avrupa ne der değil, millet ne der, Allah ne der' diye bakmalıyız” diyerek, özellikle terörle iç içe olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği mesajını güçlü şekilde verdiği öğrenildi.







HALKIN SABRI TAŞTI







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Sadece silahlı terör değil, siyasi terör de var şu anda. ‘Avrupa ne der değil, millet ne der, Allah ne der' diye bakmalıyız” diyerek, özellikle terörle iç içe olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği mesajını güçlü şekilde verdiği öğrenildi.











Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini, bütçe görüşmelerini tamamlamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki özel konutunda kahvaltıda ağırladığı öğrenildi.







Milletvekilleri, özellikle HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'in, Ankara bombacısının taziyesine gitmesiyle artık milletin sabrının sonuna gelindiğine işaret ettiği yönündeki görüşleri dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletin beklentisinin terörle iç içe olan milletvekillerinin, Meclis kürsüsünden konuşturulmaması gerektiği, dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda, ‘Avrupa ne der, dünya ne der değil, millet ne der, Allah ne der' diye bakmalıyız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Siyaset çekinilerek yapılmaz. Siyasette savunma olmaz, taarruz olur. Acırsan acınacak hale gelirsin. Hak ne ise onun olması lazım. Hakkın dili azametli olmalı. Yoksa zalimler üstün gelmeye kalkar” dediği belirtildi.







FEZLEKELER BÜTÇEDEN SONRA RAFTAN İNECEK







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda Meclis'in gereğini yapması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrar ettiği görüşme sonrasında AK Parti kurmayları, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden sonra HDP'lilere ait bazı dokunulmazlık dosyalarının Meclis Genel Kurulu'na indirilebileceğini ifade ettiler.