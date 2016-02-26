O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ERDOĞAN: AVRUPA'YI BIRAKIN ‘MİLLET NE DER'E BAKIN


ERDOĞAN: AVRUPA'YI BIRAKIN ‘MİLLET NE DER'E BAKIN
Tarih : 26 Şubat 2016, 10:03
Puan Ver : Erdoğan: Avrupa'yı Bırakın ‘Millet Ne Der'e Bakın(10/10)10


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Sadece silahlı terör değil, siyasi terör de var şu anda. ‘Avrupa ne der değil, millet ne der, Allah ne der' diye bakmalıyız” diyerek, özellikle terörle iç içe olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği mesajını güçlü şekilde verdiği öğrenildi.



HALKIN SABRI TAŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Sadece silahlı terör değil, siyasi terör de var şu anda. ‘Avrupa ne der değil, millet ne der, Allah ne der' diye bakmalıyız” diyerek, özellikle terörle iç içe olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği mesajını güçlü şekilde verdiği öğrenildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini, bütçe görüşmelerini tamamlamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki özel konutunda kahvaltıda ağırladığı öğrenildi.



Milletvekilleri, özellikle HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'in, Ankara bombacısının taziyesine gitmesiyle artık milletin sabrının sonuna gelindiğine işaret ettiği yönündeki görüşleri dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da milletin beklentisinin terörle iç içe olan milletvekillerinin, Meclis kürsüsünden konuşturulmaması gerektiği,  dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda, ‘Avrupa ne der, dünya ne der değil, millet ne der, Allah ne der' diye bakmalıyız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Siyaset çekinilerek yapılmaz. Siyasette savunma olmaz, taarruz olur. Acırsan acınacak hale gelirsin. Hak ne ise onun olması lazım. Hakkın dili azametli olmalı. Yoksa zalimler üstün gelmeye kalkar” dediği belirtildi.



FEZLEKELER BÜTÇEDEN SONRA RAFTAN İNECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda Meclis'in gereğini yapması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrar ettiği görüşme sonrasında AK Parti kurmayları, Meclis'teki bütçe görüşmelerinden sonra HDP'lilere ait bazı dokunulmazlık dosyalarının Meclis Genel Kurulu'na indirilebileceğini ifade ettiler.








Etiketler: Erdoğan  Avrupa    Bırakın  ‘Millet  Ne  Der  E  Bakın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER