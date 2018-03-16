ERDOĞAN ARIKAN, TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sözleri tepki çeken TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, "kulüplerin büyüklüğü zaten tartışılamaz" dedi.
TRT'nin tecrübeli spikerlerinden Erdoğan Arıkan'ın, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın Bayern Münih'e elenmesinin ardından yayınlanan Spor Artı programında Galatasaray ve Fenerbahçe için söylediği "Ülke olarak hesap sorabildiğimiz zaman yöneticiler bu kadar rahat oturamazlar o koltuklarda. Ama Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesiyle kendimizi avutuyoruz. Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar" sözleri tepki çekmişti. İki takım taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kalan Erdoğan Arıkan, sözlerine açıklık getirdi.
"KULÜPLERİN BÜYÜKLÜĞÜ ZATEN TARTIŞILMAZ"
Erdoğan Arıkan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"TRT SPOR ve çalışanları, Kulüplerimize ve şanlı geçmişlerine her zaman saygılıdır… 15 -20 milyona yakın taraftarı olan kulüplerin büyüklüğü zaten tartışılamaz, sahadaki takımları da büyük olursa dünyada başarı gelir ve Türkiye daha mutlu olur saygılarımla…"
Kaynak: haberinburada
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