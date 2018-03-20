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Erdoğan Arıkan canlı yayında özür diledi

ERDOĞAN ARIKAN CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a, "Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar" sözlerinden dolayı canlı yayında özür diledi.

Tarih : 20 Mart 2018, 01:00
Puan Ver : Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Özür Diledi(8/10)4

Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi için "Büyük kulüplerin küçük takımları onlar. Avrupa'ya çıkınca fazla bir şey yapamayan takımlar. Dolayısıyla da fazla büyüyemiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Deneyimli spor spikeri bu sözlerinden dolayı yanlış anlaşıldığını ifade ederek özür diledi.

"OLAU ÇOK FARKLI YERLERE GİTTİ"

İşte Arıkan'ın açıklaması;

"Cuma günü söylediklerim sosyal medyada gündem oldu. Benim yorumum, takımların şu anki durumlarıyla ilgiliydi. Biraz ironik ve çarpıcı şekilde sununca çok fazla gündeme geldi olay. Ancak ne kulüplerle, ne de bu kulüplerin geçmişleriyle ilgili değildi. Tamamen takımların bugünkü durumları, sahada oynayanlar ilgili değerlendirme yaptım. Bu çok başka yerlere gitti ve değişik bir algı oluştu.

Söylediklerimden bir kelime farklı yerlere çekilince oluşan algı hem beni, hem de TRT'yi çok üzdü. Bu değişik algının oluşmasından dolayı üzgünüm. Bundan dolayı bütün futbolseverlerden özür diliyorum.

Sanki ben bu iki takımdan birini tutan ben, başka bir takımlıymışım ve başka bir takım adına konuşuyormuşum gibi gündeme getirildi. Düşüncelerim hala aynı. İfade şeklim yanlıştı ama bunları söylemekten geri adım atmayacağım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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