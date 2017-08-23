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ERDOĞAN AMERİKALILARIN YÜZÜNE SÖYLEDİ: KÜRT REFERANDUMUNDAN RAHATSIZIZ


Erdoğan Amerikalıların Yüzüne Söyledi: Kürt Referandumundan Rahatsızız
Tarih : 23 Ağustos 2017, 18:00
Puan Ver : Erdoğan Amerikalıların Yüzüne Söyledi: Kürt Referandumundan Rahatsızız(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Mattis'i kabulünde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referanduma gitmesinin yanlış bir adım olacağı belirtildi.

BÖLGESEL KONULAR HAKKINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün Beştepe'de gerçekleşen kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

YPG'YE TIR'LARLA SİLAH SEVKİYATI

James Mattis'in başında bulunduğu Pentagon, YPG'ye şimdiye kadar 1300 TIR'dan fazla silah ve mühimmat göndermiş durumda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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