Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslenerek "Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir" dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DÜŞMANLIK YAPAN PARTİLERİ DESTEKLEMEYİN"

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"Almanya, AB müktesebatına uymayan ülke konumunda. Sorumlu aranıyorsa Almanya'dır. Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Onların aklına da ihtiyacımız yok.

Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimize özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Almanya'dan bu konuda gerekli adımı atmasını bekliyoruz. Orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben sayın Merkel'e verdim. Hala bekliyoruz. Onların burada 3-5 tutuklusu var sürekli bunları istiyorlar, kusura bakmasınlar bizim de yargımız var."

İSPANYA'DAKİ SALDIRI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da yapılan saldırıyı kınadığını belirterek "Bunu kınıyoruz ve DEAŞ ile ilgili tavrımız bizim biliyorsunuz belli. DEAŞ'ı şiddetle kınamanın ötesinde lanetliyoruz ve onlara karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz içeride ve dışarıda. Bildiğiniz gibi biz sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı o bölgede etkisiz hale getirdik, ülkemizde aynı şekilde. Fakat tabii Batı maalesef DEAŞ'a karşı Türkiye'nin attığı adımları aynı kararlılıkla atmıyor. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte onlar da daha kararlı adımlar atar ve dayanışma içerisinde bu mücadeleyi birlikte sürdürürüz" diye konuştu.

TORUN SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni doğan torunu da soruldu. Erdoğan, "Canan Aybüke, kızım koydu adını eşi ile beraber. Çok tatlı, hoş. 6. torunum. Yarabbi bunların sayısını daha da inşallah çoğaltsın. Sayısal olarak milletçe sayımızın yükselmesi lazım."

Kaynak: haberinburada