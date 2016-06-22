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ERDOĞAN ALMAN YARGISINA TAKILDI


ERDOĞAN ALMAN YARGISINA TAKILDI
Tarih : 22 Haziran 2016, 14:15
Puan Ver : Erdoğan Alman Yargısına Takıldı(8/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman komedyen Jan Böhmermann'ı desteklediği gerekçesiyle hakkında ihtiyati tedbir konmasını talep ettiği Springer Medyacılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Döpfner ile ilgili mahkeme kararına temyiz mahkemesinde yaptığı itirazda da başarılı olamadı.


Döpfner'in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamına girdiğine hükmeden temyiz makamı ihtiyati tedbir talebine ret kararını geçerli saydı. Nihai kararı temyiz imkânı bulunmuyor. Davacının temyize takılan itirazın Anayasa Mahkemesinde görülmesini isteme hakkı bulunuyor.







Etiketler: Erdoğan  Alman  Yargısına  Takıldı    haber

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