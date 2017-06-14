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erdoğan, alişan'a söz verdi

ERDOĞAN, ALİŞAN'A SÖZ VERDİ

Alişan, önceki gün katıldığı iftar yemeğinde Erdoğan'ı düğününe davet etti. Erdoğan da Alişan'a "Ya kız istemeye geleceğim ya da nikahına geleceğim" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2017, 09:44
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan'ın düzenlediği iftar yemeğine pek çok ünlü akın etti. Şarkıcı Alişan ve Esra Erol'un, Erdoğan ile fısır fısır konuşması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Alişan'a "Ya kız istemeye geleceğim ya da nikahına geleceğim" diyerek söz verdi.



"YA KIZ İSTEMEYE YA DA NİKAHINA GELECEĞİM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, önceki gün İstanbul'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar davetine ünlüler akın etti. Sıcak bir aile ortamında geçen davette samimi sohbetler de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Esra Erol ve kardeşi ile evlilik hazırlığı yapan Alişan'la da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Kasım ayındaki düğününe davet eden Alişan'a "Ya kız istemeye geleceğim ya da nikahına" dedi.



 



kaynak:haberler








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