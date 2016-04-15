

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da düzenlenen 13. zirvesi sona erdi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İyad Medeni, zirvenin kapanış oturumunda ortak basın toplantısı düzenledi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:







"Türkiye olarak biz 2 milyon dolarlık bir katkıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'na böyle bir bağışta bulunacağız.







Bunun 1,8 milyon doları Genel Sekreterliğe, 100 bin doları İnsan Hakları Komisyonu'na, 100 bin doları İslami Dayanışma Fonuna olmak üzere teşkilata, toplam 2 milyon dolar gönüllü katkı taahhüdümüzü açıklıyoruz.







Kabul ettiğimiz Filistin kararı, Filistinli kardeşlerimizin göstermekte olduğu onurlu direnişe İslam dünyası olarak verdiğimiz desteğin bir kez daha en üst düzeyde ispatıdır, en üst düzeyde ifadesidir.







Filistinli kardeşlerimizi bugüne kadar asla yalnız bırakmadık. İnşallah hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız.







Doğudan batıya, kuzeyden güneye gözlerini İstanbul'a, bizlere çeviren İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların aşılmasında ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey; birlik, beraberlik ve dayanışmadır.







Zirve sırasında sergilediğimiz kardeşlik tablosu ile tüm Müslümanlara ve insanlara önemi mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Burada aldığımız kararlar milyarlarca insana umut vermiştir.







Şunu asla unutmamalıyız, yeryüzünde bir kişi bile haksız yere acı çekiyorsa, zulüm görüyorsa bu sayı çok fazladır."