ERDOĞAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı merhum Saim Mutlu'nun oğlu olan Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
ERDOĞAN AİLESİ CENAZEDE HAZIR BULUNDU
Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
EYÜP SULTAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Bayram Ali Mutlu, Bolu'nun Gerede ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu da 2016'da vefat etmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
- Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
- Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar