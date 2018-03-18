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ERDOĞAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ!


Erdoğan ailesinin acı günü!
Tarih : 18 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Erdoğan Ailesinin Acı Günü!(9/10)5

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı merhum Saim Mutlu'nun oğlu olan Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN AİLESİ CENAZEDE HAZIR BULUNDU

Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EYÜP SULTAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bayram Ali Mutlu, Bolu'nun Gerede ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu da 2016'da vefat etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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