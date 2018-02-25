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Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

ERDOĞAN, AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Gaziantep'te AK Partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Erdoğan, Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Açıkladı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te AK Partililere hitap etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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