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erdoğan açıkladı, 15 temmuz resmi tatil oluyor

ERDOĞAN AÇIKLADI, 15 TEMMUZ RESMİ TATİL OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Tarih : 29 Eylül 2016, 13:14
Puan Ver : Erdoğan Açıkladı, 15 Temmuz Resmi Tatil Oluyor(0/10)


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Son olarak 8 Haziran'da muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "1920'de Sevr'i gösterdiler, 1923'de bizi Lozan'a ikna ettiler. Ege'de bağırsan duyulacak adaları biz Lozan'da Yunan'a verdik. Zefer mi bu?" dedi. Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir." diye konuştu.








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