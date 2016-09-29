ERDOĞAN AÇIKLADI, 15 TEMMUZ RESMİ TATİL OLUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27'nci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Son olarak 8 Haziran'da muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "1920'de Sevr'i gösterdiler, 1923'de bizi Lozan'a ikna ettiler. Ege'de bağırsan duyulacak adaları biz Lozan'da Yunan'a verdik. Zefer mi bu?" dedi. Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir." diye konuştu.
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