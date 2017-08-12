Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

"2019'A KADAR KENDİMİZİ YENİLEMEMİZ LAZIM"

"Partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız" diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlarıyla, Meclisiyle, yargısıyla daha güçlü bir Türkiye'nin temellerini 16 Nisan'da sizlerle birlikte attık. Şimdi bize ne düşüyor? 2019'a kadar yeni dönemin ruhuna uygun bir şekilde kendimizi yenilemek, tazelemek, güçlendirmek. Bunun için partimizde köklü bir değişimi gerçekleştirmekte kararlıyız" diye konuştu.

"PARTİMİZİN DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞANLAR BANA GÖRE ARTIK DEFOLUDUR"

Bir süredir AK Parti teşkilatlarında yorgunluk ve rehavet gördüğünü dillendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin değerlerinden uzaklaşmış olan herkes bizim gözümüzde yorulmuştur, yolunu kaybetmiştir, defolu hale gelmiştir. Bize ülkemizin, milletimizin, şehrinin geleceği için, donanımı olan projesi olan, heyecanı olan, enerjisi olan yol arkadaşları lazım." diyerek değişimin haberini bir kez daha verdi.

"BİZ ASLA ON DÖNÜM BOSTAN YAN GEL YAT OSMAN OLMADIK"

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Esasen AK Parti'de görev değişimi bir bayrak yarışıdır. Görevlerini yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunacak, vefamızı gösterecek yeni arkadaşlarımızla saflarımızı sıklaştırarak yola devam edeceğiz. Tüm alanlarda mevcudu kat be kat daha ileriye taşıyacak, yeni yatırımların hazırlıklarını süratle yapmamız gerekiyor. 2019 yılına kadar hazırlıklarımızı tamamlayacak milletimizin önüne çıkacağız. Biz asla 10 dönüm bostan yan gel yat Osman anlayışının içinde olmadık. Biz asla milletimizin bize verdiği desteği bir mahkumiyet, bir mecburiyet olarak görmedik.

Kaynak: haberinburada