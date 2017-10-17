Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. AB'ye mesaj göndereren Erdoğan, "Fasıl sayısı 15 iken, 35'e çıkardılar. Almayacaksanız söyleyin, ne biz sizi meşgul edelim, ne siz bizi meşgul edin." dedi.

"ECDADIMIZDAN ALDIĞIMIZ MİRASI KORUDUK"

İşte Cumhurbaşkanı Eroğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye ve Polonya arasında neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapabiliriz, bunları görüştük. Türkiye olarak, özellikle Polonya'nın 2018-2019 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin hayırlı olmasını diliyorum.

Biz, ecdadımızdan aldığımız mirası koruduk, korumaya devam ediyoruz. Polonya, kömür madenleri noktasında ciddi bir potansiyeli var. Dolayısıyla termik santraller konusunda enerjisinin ciddi bir kısmını buradan karşılama imkanına sahip.

"BAĞIMLILIK ÇOK TEHLİKELİ"

Bağımlılık çok tehlikeli bir şey. Bunu Polonya, bizden daha çok yaşadı. Ama Polonya, küllerinden doğmuş bir ülke. Bundan sonraki süreci şekillendirmesi da bu açıdan çok önemli.

"ALMAYACAKSANIZ SÖYLEYİN, BİZİ MEŞGUL ETMEYİN"

Avrupa Birliği'nde Polonya bulunuyor. Ama biz AB'ye sokulmuyoruz. Polonya bizi destekliyor. Sene 63, sene 2017. AB bizi hala almadı. Fasılları masaya yatırdığımız zaman, örneğin Başbakan'ken liderler zirvesine katılırdım.

Fasıl sayısı 15 iken, 35'e çıkardılar. Niye çıkardılar biliyor musunuz, Türkiye'yi almamak için. Ben bazen söylüyorum, almayacaksanız söyleyin, ne biz sizi meşgul edelim, ne siz bizi meşgul edin.

"BİZ POLONYA'YI POLONEZKÖY'DEN TANIRIZ"

Biz, Polonya'yı Polonezköy'den tanırız. Biliyorsunuz, Polonezköy, çok narin, çok şirin bir mahalledir. Muhtarımız da bizimle birlikte bu seyahatte bulunuyor. Ben dostum Duda'ya söyledim; görmeniz lazım, çok şirin bir yer.

Ben AB üyesi dost ülkelere diyorum ki; bunu dile getirin. O günden bugüne hala bizi oyalıyorlar. Biz şu anda Suriye, Irak ve buradaki gelişmelerde 3 buçuk milyona yakın mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Çadır kamplarda, konteyner kentlerde ve şehirlerimizde ağırlıyoruz. 885 milyon euro gibi bir destek geldi AB'den. Ama bize verilecek rakam 3 milyar euro idi."

Kaynak: haberinburada