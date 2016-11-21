

Mehter marşı eşliğinde, sunucu Steve Kroft'un İstanbul'daki izlenimleri ile başlayan programda, Türkiye'nin NATO için "Vazgeçilmez ancak kızgın" bir müttefik olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin, 2 bin yıldır savaş ve çatışmaların tam merkezinde yer aldığı kaydedildi.







Kroft'un, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik sorularını yanıtlayan eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, bu ilişkinin "Son derece önemli ve komplike" olduğunu, Donald Trump'ın gündeminin üst sırasında olacağını söyledi.







Bunun nedeninin sorulması üzerine de Jeffrey, "Öncelikle Türkiye'nin konumu. Konum her şeydir." dedi.







İncirlik askeri üssünün görüntüleri eşliğinde, "ABD'nin Türkiye'de kullandığı üslerin öneminin" sorulması üzerine de Jeffrey, "Bu üsler olmasa Kuzey Irak ve Suriye'de DAEŞ'e yönelik operasyonları yapamayız. ABD bu üsleri kaybetmeyi göze alamaz." diye konuştu.







Daha sonra programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kroft'a yaptığı açıklamalara yer verildi.







FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ







Programda, Türk halkının da özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ABD'ye büyük kızgınlık duyduğu ve ülkede Amerikan karşıtlığının arttığı vurgulandı.







FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin görüntüler eşliğinde anlatıldığı programda, daha önce hiçbir NATO ülkesinde görülmeyen bir şey olduğu ve parlamentonun TSK içindeki bir fraksiyon tarafından bombalandığı vurgulandı.







kaynak:milliyet