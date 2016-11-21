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erdoğan, abd'nin cbs kanalına önemli açıklamalar yaptı

ERDOĞAN, ABD'NİN CBS KANALINA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Erdoğan, ABD'nin CBS kanalında yayınlanan programda Ortadoğu'daki gelişmeler, FETÖ elebaşının iade süreci ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda "Darbe girişimi sırasında Kendiniz ve aileniz için korktunuz mu?" sorusuna Erdoğan'ın verdiği cevap ise dikkat çekti.

Tarih : 21 Kasım 2016, 09:32
Puan Ver : Erdoğan, Abd'nin Cbs Kanalına Önemli Açıklamalar Yaptı(5/10)5


Mehter marşı eşliğinde, sunucu Steve Kroft'un İstanbul'daki  izlenimleri ile başlayan programda, Türkiye'nin NATO için "Vazgeçilmez ancak  kızgın" bir müttefik olduğu vurgulanarak, Türkiye'nin bulunduğu bölgenin, 2 bin  yıldır savaş ve çatışmaların tam merkezinde yer aldığı kaydedildi.



Kroft'un, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik sorularını yanıtlayan eski  ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, bu ilişkinin "Son derece önemli ve  komplike" olduğunu, Donald Trump'ın gündeminin üst sırasında olacağını söyledi.



Bunun nedeninin sorulması üzerine de Jeffrey, "Öncelikle Türkiye'nin  konumu. Konum her şeydir." dedi.



İncirlik askeri üssünün görüntüleri eşliğinde, "ABD'nin Türkiye'de  kullandığı üslerin öneminin" sorulması üzerine de Jeffrey, "Bu üsler olmasa Kuzey  Irak ve Suriye'de DAEŞ'e yönelik operasyonları yapamayız. ABD bu üsleri  kaybetmeyi göze alamaz." diye konuştu.



Daha sonra programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kroft'a yaptığı  açıklamalara yer verildi.



FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ



Programda, Türk halkının da özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin  ardından ABD'ye büyük kızgınlık duyduğu ve ülkede Amerikan karşıtlığının arttığı  vurgulandı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin görüntüler eşliğinde anlatıldığı  programda, daha önce hiçbir NATO ülkesinde görülmeyen bir şey olduğu ve  parlamentonun TSK içindeki bir fraksiyon tarafından bombalandığı vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








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