ERDOĞAN, ABD'DEKİ KONSER KATLİAMINI KINADI, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 kişinin öldüğü, 406 kişinin yaralandığı ABD'deki konser katliamıyla ilgili Twitter'dan Türkçe ve İngilizce açıklama yaptı. Erdoğan saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi.
ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, ABD'nin Las Vegas kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
"YARALILAR ARASINDA TÜRK OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR"
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Las Vegas şehrindeki silahlı saldırıyla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ölü ve yaralılar arasında Türk vatandaşlarının olup olmadığının Los Angeles Başkonsolosluğunca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırıldığını ve bu menfur saldırıyı kınadıklarını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin Las Vegas şehrinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Olayla ilgili gelişmeler tarafımızdan izlenmekte; ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
TRUMP: TANRI SİZİ KUTSASIN
ABD Başkanı Donald Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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