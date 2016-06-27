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ERDOĞAN, ABBAS'I ARADI; TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ANLAŞTIĞINI SÖYLEDİ


ERDOĞAN, ABBAS'I ARADI; TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ANLAŞTIĞINI SÖYLEDİ
Tarih : 27 Haziran 2016, 09:18
Puan Ver : Erdoğan, Abbas'ı Aradı; Türkiye Ve İsrail'in Anlaştığını Söyledi(10/10)7


 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü. Erdoğan, Abbas'a İsrail ile Türkiye arasında mutabakatın sağlandığı bilgisini verdi. Öte yandan, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden normalleştirilmesine yönelik varılan mutabakatın detayları da ortaya çıktı.



Üst düzey bir Türk yetkilinin Al Jazeera'ye verdiği bilgiye göre anlaşmanın detayları şöyle:



• İsrail, Mart 2013'te Türkiye'nin ilk talebini karşılayarak tarihte ilk kez yabancı bir devletten özür dilemişti. Mutabakat kapsamında Türkiye'nin diğer iki şartı da kabul edildi. İsrail, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi ve Türkiye'nin Gazze'deki insani duruma müdahalesini kabul etti.



• Mutabakat çerçevesinde Türkiye, Gazze'ye insani yardım dahil sivil amaçlı malzemelerin girişini sağlayacak ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek. Gazze halkının kullanımı için konutlar inşa edilecek ve 200 yataklı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi en kısa zamanda hizmete alınacak.



• Gazze halkının en acil ihtiyaçları olan elektrik ve içme suyu sorunu çözülüyor. Gazze'ye verilen elektrik ve su miktarı artırılacak. Yeni santraller yapılacak.



• Gazze'ye ilaveten Batı Şeria'ya yönelik Cenin Sanayi Bölgesi gibi kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi kolaylaşacak.



• İddiaların aksine mutabakatta Hamas ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmuyor



Yetkili, "İsrail ile sağlanan uzlaşma, 31 Mayıs 2010'dan beri sergilediğimiz ilkeli ve kararlı tutum sayesinde kazanılmış bir diplomatik başarıdır" erken, "Türkiye'nin tüm şartları kabul edilmiş; Filistin halkının koşullarının iyileştirilmesi için tarihi bir adım atılmıştır. Mavi Marmara şehitlerimizin arzuladığı şekilde Gazze'ye insani yardım yapılmasının yolu açılmıştır" dedi.



ERDOĞAN ABBAS'A BİLGİ VERDİ



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.



Mahmud Abbas'a Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik müzakerelere ilişkin bilgi veren Erdoğan'ın görüşmede, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi hususunda İsrail ile mutabakat sağlandığını belirttiği de öğrenildi.








Etiketler: Erdoğan  Abbas  I  Aradı;  Türkiye  Ve  İsrail  İn  Anlaştığını  Söyledi    haber

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