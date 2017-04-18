Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ERDOĞAN, 980 GÜN ARADAN SONRA PARTİYE DÖNÜYOR


ERDOĞAN, 980 GÜN ARADAN SONRA PARTİYE DÖNÜYOR
Tarih : 18 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Erdoğan, 980 Gün Aradan Sonra Partiye Dönüyor(6/10)7


Pazar günü yapılan referandumda kabul edilen Anayasa değişikliğiyle, 980 gün aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşünün yolu açıldı. AK Parti, referandumun kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kurucu genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı partiye davet edecek.



Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “26-27 Nisan gibi kesin sonuçlar açıklanırsa hemen partimizi şereflendirmesi için kendisine davette bulunuruz. Üyemiz olmasından şeref ve onur duyarız” dedi. Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı'nın partili olamayacağı yolundaki Anayasa hükmünün referandum ile kaldırıldığına dikkat çekti. Elitaş, referanduma ilişkin kesin sonuçların 26-27 Nisan gibi açıklanmasını beklediklerini, kesin sonuçlar açıklandığında Erdoğan'ı partiye davet edeceklerini söyledi. “Partiyi şereflendirmesi için davette bulunuruz” diyen Elitaş, Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiye dönmesinden şeref ve onur duyacaklarını ifade etti.



Elitaş, Erdoğan'ın genel başkan seçilmesi için kongre tarihi konusunda henüz netlik bulunmadığını, buna yetkili organların karar vereceğini bildirdi. Olağan kongrenin 2018 yılında yapılacağı AK Parti'de genel başkanlık koltuğunda değişiklik yapılsa bile Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun yapısal olarak 2019'a kadar devam edecek olması nedeniyle kongre zamanlamasında bu alanda ortaya çıkabilecek tabloların da dikkate alınarak hareket edilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Anayasa gereği AK Parti ile resmi bağı kalmadı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Erdoğan  980  Gün  Aradan  Sonra  Partiye  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER