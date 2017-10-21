ERDOĞAN: 40 KAT, 100 KAT BİNALARI YAPMAK MEDENİYET DEĞİL, BU TUZAĞA BİZ DE DÜŞTÜK
Medeniyetler Şurasının resmi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 kat, 100 kat binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük" dedi.
İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nün (MEDÜT) Al-Furqan İslami Miras Vakfı işbirliğiyle düzenlediği, Medeniyetler Şurası'nın resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 kat, 100 kat binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük" dedi.
"İSLAMA GÖRE EVİN KAPISINI KİLİTLEMEDEN DIŞARI ÇIKMAK MEDENİLİKTİR"
Erdoğan, "Bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür özelliklere bakılır. Halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti, mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük, onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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