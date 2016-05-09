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ERDOĞAN 4 BAKANI DA YANINA ALIP DENETLEDİ


ERDOĞAN 4 BAKANI DA YANINA ALIP DENETLEDİ
Tarih : 09 Mayıs 2016, 15:58
Puan Ver : Erdoğan 4 Bakanı Da Yanına Alıp Denetledi(6/10)5


Erdoğan'a Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ eşlik ediyor.

HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEME

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı helikopter pistine gelen helikopter ve çevresi polis köpekleriyle arandı. Geceyi Tarabya Köşkü'nde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14:15'de köşkten Enerji Bakanı Berat Albayrak ile birlikte çıkarak Cumhurbaşkanlığı helikopter pistine geldi. Erdoğan, kendisini burada bekleyen bakanlarla birlikte helikoptere binerek Tarabya'dan ayrıldı. Helikopter ilk olarak 3. Boğaz Köprüsü yönüne hareket etti. Erdoğan ve beraberindeki bakanların ardından da 3. Havalimanı inşaatını havadan incelemeleri bekleniyor. Cumhurbaşkanının inşaat sahasına inip detaylı bilgi alması da planlanıyor.








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