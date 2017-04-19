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ERDOĞAN, 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI


ERDOĞAN, 3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI
Tarih : 19 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Erdoğan, 3 Üniversiteye Rektör Atadı(5/10)3


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından; Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun'u, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı atamışlardır” denildi.



 



kaynak:yeniakit








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