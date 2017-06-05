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ERDOĞAN 3 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ! BUGÜN GERÇEKLEŞTİ


ERDOĞAN 3 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ! BUGÜN GERÇEKLEŞTİ
Tarih : 05 Haziran 2017, 11:55
Puan Ver : Erdoğan 3 Ay Önce Söylemişti! Bugün Gerçekleşti(10/10)10


ERDOĞAN DOLAR 3,50'NİN ALTINA İNER DEMİŞTİ



Bundan bir kaç ay önce Türkiye'de ilk kez kurulan Varlık Fonu ve Döviz kurları hakkında açıklama yapan Erdoğan, Varlık Fonu'nun kurulduğu andan itibaren doların düşüşe geçeceğini belirterek ve kurun 3,50'in altına düşeceğini söylemişti



DOLAR 3,50'NİN ALTINI GÖRDÜ



Dolar/TL, geçen haftaki düşüş eğilimini yeni haftanın açılışına da taşıyarak 3,4989 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.



 



kaynak:haber7








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