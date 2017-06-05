

ERDOĞAN DOLAR 3,50'NİN ALTINA İNER DEMİŞTİ







Bundan bir kaç ay önce Türkiye'de ilk kez kurulan Varlık Fonu ve Döviz kurları hakkında açıklama yapan Erdoğan, Varlık Fonu'nun kurulduğu andan itibaren doların düşüşe geçeceğini belirterek ve kurun 3,50'in altına düşeceğini söylemişti







DOLAR 3,50'NİN ALTINI GÖRDÜ







Dolar/TL, geçen haftaki düşüş eğilimini yeni haftanın açılışına da taşıyarak 3,4989 ile yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesine geriledi.







kaynak:haber7