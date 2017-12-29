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Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı

ERDOĞAN, 2018 BÜTÇE KANUNU'NU ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu onayladı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Erdoğan, 2018 Bütçe Kanunu'nu Onayladı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

2018 BÜTÇESİ 305 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM'de 12 gündür devam eden 2018 yılı bütçe görüşmeleri sona erdi. 2018 yılı bütçesi 305 oyla kabul edilmişti.

" TÜRKİYE YALNIZ DEĞİLDİR"

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Türkiye olarak Kudüs için büyük gayret gösterdik. Destek veren tüm ülkelere teşekkür ediyoruz.

Türkiye'nin güçlü olması gerekir çünkü Türkiye, Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir, Somali demektir, Yemen demektir. Türkiye yalnız değildir. Türkiye'nin güçlü olması demek mazlumların güçlü olması demektir.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

2018 yılında yatırım ve ihracata dayalı büyüme sağlayacağız. Onaylanan 2018 bütçesi ülkemiz adına hayırlı olacaktır.

Hep birlikte milletimize hizmet etmeye devam edelim. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. 2018 bütçesi herkese hayırlı uğurlu olsun.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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