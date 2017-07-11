15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

İLK OLARAK BAŞBAKAN YILDIRIM GELDİ

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, ziyaret için şehitliğe gelen vatandaşları selamladı, çocuklarına oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra, şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN OKUDU

Erdoğan ve Yıldırım Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat şehitlikte kalan Cumhurbaşkanı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Karşılamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu arada, ziyaret dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anma dolayısıyla şehitliğe ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

81 İLDE AYNI ANDA BAŞLADI

Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi "Demokrasi nöbeti" tutulacak, Erdoğan da nöbete katılacak.

BUGÜN BAŞLAYAN ETKİNLİKLER 16 TEMMUZ SABAHI SONA ERECEK

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri bugün başladı.. Bugün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin mezarlarının ziyaret edilmesiyle başlayacak etkinlikler 16 Temmuz sabahı sona erecek.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA 81 İLDE DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi, 81 ilde bir günlük demokrasi nöbeti tutulacak. Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kahramankazan ilçesi, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel, Yenimahalle'deki MİT kampüsü, Çankaya Köşkü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT ve TÜRKSAT'ta da anma etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: haberinburada