15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışında yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

İŞTE ABİDENİN ÖZELLİKLER:

HER BİR ŞEHİT İÇİN BİR SELVİ AĞACI VE BİR GÜL DİKİLDİ

Mimar Hilmi Şenalp tarafından yapılan anıtın hüsnü hat yazılarını Hattat Hüseyin Kutlu yazdı. Beşgen formda tasarlanan 15 Temmuz anıtı, "kenetlenme"ye vurgu yapıyor. Şehitlerin adı, levhalar üzerinde sıralı olarak yer alıyor. Anıtın çevresine her bir şehid için bir selvi ağacı ve bir gül dikildi.

KUBBESİNDE "HÜVEŞ-ŞEHİD" YAZISI YER ALIYOR

Anıtın kubbesinde Hattat Hüseyin Kutlu'nun "hüveş-şehid" yazısı yer almakta. Kubbe, sonsuzluğu ve şehitlerin ölümsüzlüğünü vurguluyor.

ANITIN ÜZERİNDE AYET YAZILI

İsimlerin bulunduğu kemerlerde iki daire içerisinde, birinde Bakara 154. Ayeti olan; "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız", diğerinde ise "Hazihi Cennâtü Adnin, fedhulûha halidîyn." -"Şu Adin cennetleridir. Ebediyen giriniz oraya" ibaresi yazılmıştır.

AY YILDIZ İÇİNDE KELİME-İ TEVHİD YAZILI

Kemerlerin birinde köprüye bakan dış tarafta, ay yıldız içinde Kelime-i Tevhid yazılı. Kubbenin tepesinde 5 defa tekrar edilmiş şekilde "Hüveş Şehid" yazısı yer almıştır. BİKSAD derneğinin kurucusu olan Hattat Hüseyin Kutlu, Esma-i Hüsna'dan özellikle şehid ismini seçtiklerini belirtti. Kelime-i Tevhid dışındaki hüsnü hat yazılarının tümü celi sülüs formunda yazılmıştır.

Kaynak: haberinburada