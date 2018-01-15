Kazan Soda Elektrik Üretim Tesislerinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maliyeti 1,5 milyar dolar olan tesisin 2 bin 200 kişiyi istihdam edecek olması iftihar verici bir tablodur" dedi.

Kazan Soda Elektrik Üretim Tesislerinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2 bin 200 kişiyi istihdam edecek olması iftihar verici bir tablodur. İhracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır. Ülkemiz dünya soda külü ihtiyacının onda birini, Avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir"dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"CAMDAN DETERJANA VE HAYVAN YEMİNE KADAR GENİŞ YELPAZEDE KULLANILIYOR"

Burada camdan deterjana ve hayvan yemine kadar çok geniş kullanım yelpazesi olan stratejik bir üründen bahsediyoruz. Kahramankazan, Sincan, Beypazarı bölgesi bu ürünün ham maddesinin olduğu bir yerdir. Beypazarı Soda'nın da açılışını yapmıştık. Devlet olarak oraya yüzde 26 ortağız. 380 megavat güce sahip elektrik santralidir. Bu elektriğin 110 megavatı tesisin kendi ihtiyacı için kullanılacak, kalanı da ülke sistemine aktarılacaktır. Ülkemize katkıda bulunan böyle bir tesise sahip olmuş oluyoruz.

Ülkemize, milletimize Ciner Grubu'na hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. İnşasında emeği geçen Çinli dostlarımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. 400 kamyon şoförümüze kazasız belasız mesailer diliyorum.

"BÜYÜME ORANIMIZLA ŞAHA KALKTIK"

Geçtiğimiz yılın ilk 3 çeyreğinde büyüme oranı ile adeta yeniden şaha kalktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Yatırımlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. İstihdamda yılın ilk 10 ayında 1.5 milyona yakın artış sağladık. 2017'de 157 milyar dolarlık ihracat rakamı ile artık geleceğe çok daha ümitle bakıyoruz. Bugün yine ihracata farklı bir dinamizm katacak bu tesisleri hizmete alıyoruz.

"REKORLARIMIZI YENİDEN YOKLAYACAĞIZ"

Önümüzdeki sezonda rekorlarımızı yeniden yoklamaya başlayacağız. Döviz rezervlerimiz 110-120 milyar dolar arasında gidip geliyor. 23.5 milyar dolar IMF borcu ile teslim aldık ülkeyi. 2013'te sıfırladık. IMF bizden borç ister hale geldi. Merkez Bankamız 27.5 milyar dolar döviz rezervine sahipti. Malum gelişmelerden sonra bir düşüş yaşadık, şimdi de 110-120 milyar dolar döviz rezervini de yakaladık.

Kaynak: haberinburada