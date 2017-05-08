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erdem yener'e sokak köpekleri saldırdı

ERDEM YENER'E SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Uzun süre 'Güldür Güldür Show'da boy gösteren Erdem Yener, Etiler'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:14
Puan Ver : Erdem Yener'e Sokak Köpekleri Saldırdı(6/10)4


Önceki gün köpeğiyle Etiler'de yürüyüşe çıkan Erdem Yener'in etrafını bir anda sokak köpekleri sardı.



Ne yapacağını bilemeyen ve kendi köpeğini korumak için onu kucağına alan Yener, bu sırada çevresini saran köpeklerin saldırısına uğradı.



Bacağından ısırılan Yener, olayı küçük sıyrıklarla atlattı



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Erdem  Yener  E  Sokak  Köpekleri  Saldırdı    haber

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