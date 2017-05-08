ERDEM YENER'E SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI
Uzun süre 'Güldür Güldür Show'da boy gösteren Erdem Yener, Etiler'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Önceki gün köpeğiyle Etiler'de yürüyüşe çıkan Erdem Yener'in etrafını bir anda sokak köpekleri sardı.
Ne yapacağını bilemeyen ve kendi köpeğini korumak için onu kucağına alan Yener, bu sırada çevresini saran köpeklerin saldırısına uğradı.
Bacağından ısırılan Yener, olayı küçük sıyrıklarla atlattı
kaynak:milliyet
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