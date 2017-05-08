

Önceki gün köpeğiyle Etiler'de yürüyüşe çıkan Erdem Yener'in etrafını bir anda sokak köpekleri sardı.







Ne yapacağını bilemeyen ve kendi köpeğini korumak için onu kucağına alan Yener, bu sırada çevresini saran köpeklerin saldırısına uğradı.







Bacağından ısırılan Yener, olayı küçük sıyrıklarla atlattı







kaynak:milliyet