

Erdal Tosun'un cenazesi bugün toprağa verilecek. Tosun için ilk tören, 'Bir Demet Tiyatro'da 'Eyvah Necdet' olarak unutulmaz karaktere imza attığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) yapılıyor.



53 yaşında vefat eden Tosun'un cenazesi, Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kardeşi Gürdal Tosun'un yanına defnedilecek.







kaynak:ntv