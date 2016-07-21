

Özellikle Twitter'da da isim benzerliğinden dolayı hakkında darbeye yönelik espriler yapılan Erdal Öztürk'ün şanssızlığı bununla da bitmedi. Genç oyuncunun Wikipedia'daki bilgileri de Korgeneral'den dolayı tamamen silindi. Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre 20 yaşındaki oyuncuya ait tüm bilgiler son 24 saat içinde sayfadan kaldırıldı.



Kısacası genç yıldızın kariyerinin en önemli maçında attığı gol darbe girişiminin gölgesinde kalmış oldu.