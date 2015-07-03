









Beşikçioğlu, yeni dizide bir genetik profesörünü canlandıracağını söyledi. Dizinin adının insanda bulunan 46 kromozomdan yola çıkarak "46" olmasının planlandığını da kaydeden Beşikçioğlu, yeni dizide Behzat Ç'deki bazı rol arkadaşlarının da yer alacağını açıkladı. Dizinin Aralık ayında gösterime girmesinin öngörüldüğünü söyledi.













Kamuoyunun Behzat Ç dizisiyle sevdiği tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu sakallarını kestive kilo verdi. Amerikan Büyükelçiliği'nin Milli Gün Resepsiyonuna katılan Beşikçioğlu'nu davetlilerin büyük çoğunluğu yeni imajı nedeniyle tanımadı. Sürpriz bir çalışmayla gelecek sezonda hayranlarının karşısına çıkacağını söyleyen Beşikçioğlu, yeni dizinin içeriğini açıklamadı ama ipuçlarını verdi.