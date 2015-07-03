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erdal beşikçioğlu'nu yeni imajıyla kimse tanıyamadı

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU YENİ İMAJIYLA KİMSE TANIYAMADI

Kamuoyunun Behzat Ç dizisiyle sevdiği tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu sakallarını kestive kilo verdi.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 14:53
Puan Ver : Erdal Beşikçioğlu'nu Yeni İmajıyla Kimse Tanıyamadı(7/10)5


Kamuoyunun Behzat Ç dizisiyle sevdiği tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu sakallarını kestive kilo verdi. Amerikan Büyükelçiliği'nin Milli Gün Resepsiyonuna katılan Beşikçioğlu'nu davetlilerin büyük çoğunluğu yeni imajı nedeniyle tanımadı. Sürpriz bir çalışmayla gelecek sezonda hayranlarının karşısına çıkacağını söyleyen Beşikçioğlu, yeni dizinin içeriğini açıklamadı ama ipuçlarını verdi.





Beşikçioğlu, yeni dizide bir genetik profesörünü canlandıracağını söyledi. Dizinin adının insanda bulunan 46 kromozomdan yola çıkarak "46" olmasının planlandığını da kaydeden Beşikçioğlu, yeni dizide Behzat Ç'deki bazı rol arkadaşlarının da yer alacağını açıkladı. Dizinin Aralık ayında gösterime girmesinin öngörüldüğünü söyledi.






 








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