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erdal beşikçioğlu 'walter white' oluyor

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU 'WALTER WHİTE' OLUYOR

Behzat Ç. dizisinde oynadığı emniyet amiri rolüyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Beşikçioğlu, dünyada izlenme rekorları kıran 'Breaking Bad'in Türkiye uyarlaması olan 46 dizisi ile kamera karşısına geçecek.

Tarih : 08 Kasım 2015, 09:21
Puan Ver : Erdal Beşikçioğlu 'walter White' Oluyor(5/10)2


Behzat Ç. karakteriyle hafızalardan silinmeyen Erdal Beşikçioğlu, Breaking Bad'in Türkiye uyarlamasıyla ekrana dönüyor.



Makaron'da yer alan habere göre yapımcılığını Pana Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar'ın yapacağı uyarlamada Beşikçioğlu kimya öğretmeni ‘Walter White'i canlandıracak.



Beşikçioğlu rolü için yoğun bir şekilde çalışmaya başlayıp kilo vermek için sıkı bir diyete girdi. Dizide Beşikçioğlu'na ise Yasemin Allen eşlik edecek. Star TV'de yayınlanacak dizinin yapımcısının Pana Film olduğu yönetmenin ise Serdar Akar olduğu öğrenildi.








Etiketler: Erdal  Beşikçioğlu    Walter  White    Oluyor    haber

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