

Behzat Ç. karakteriyle hafızalardan silinmeyen Erdal Beşikçioğlu, Breaking Bad'in Türkiye uyarlamasıyla ekrana dönüyor.







Makaron'da yer alan habere göre yapımcılığını Pana Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar'ın yapacağı uyarlamada Beşikçioğlu kimya öğretmeni ‘Walter White'i canlandıracak.







Beşikçioğlu rolü için yoğun bir şekilde çalışmaya başlayıp kilo vermek için sıkı bir diyete girdi. Dizide Beşikçioğlu'na ise Yasemin Allen eşlik edecek. Star TV'de yayınlanacak dizinin yapımcısının Pana Film olduğu yönetmenin ise Serdar Akar olduğu öğrenildi.