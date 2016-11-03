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erdal beşikçioğlu geri dönüyor

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Uzun süredir ekranlara görünmeyen Erdal Beşikçioğlu, 'Efsane' ismiyle uyarlanacak olan bir döneme damgasını vuran 'Beyaz Gölge' dizisinde rol alacak.

Tarih : 03 Kasım 2016, 08:41
Puan Ver : Erdal Beşikçioğlu Geri Dönüyor(6/10)4


1978-1981 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Amerikan yapımı 'Beyaz Gölge' ikinci kez Türk televizyonlarına uyarlanıyor. İlk olarak 14 yıl önce TRT için 'Koçum Benim' adıyla uyarlanan dizi, bu kez 'Efsane' ismiyle izleyiciyle buluşacak.



Dizinin daha önceki bölümlerinde basketbol koçunu Tarık Akan canlandırmıştı. Yeni versiyonda ise 'Behzat Ç' dizisiyle yıldızı parlayan Erdal Beşikçioğlu yer alacak.



Bir basketbol koçu ile çalıştırdığı gençlerin maceralarını konu alan dizinin çekimlerine ay sonunda başlanacak. 'Efsane'nin aralık ayında ekrana gelmesi planlanıyor.



İLK UYARLAMASINDA BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ROL ALMIŞTI



'Beyaz Gölge'nin ilk uyarlamasında Tarık Akan'ın yanı sıra Ebru Cündübeyoğlu, Ozan Güven, engin altan Düzyatan, Yasemin Ergene, Selin Demiratar, Murat Prosçiler, Barış Aksavaş, Yasemin Öztürk, Hakan Ka, Yeliz Doğramacılar, Kıvanç Başkan, Yunus Günçe, Onur Somer ve Nehir Erdoğan yer almıştı.








Etiketler: Erdal  Beşikçioğlu  Geri  Dönüyor    haber

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