ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇATISI UÇTU: YARALILAR VAR
Kayseri'de şiddetli lodos nedeniyle, Erciyes Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
72 kilometre hızla esiyor
Kayseri'de saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos reklam panolarını uçurdu, ağaçları ve Erciyes Üniversitesi kampüs kavşağındaki Gençlik anıtını devirdi. Meteroloji uzmanları Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan lodosun saatteki hızının 46-72 kilometreye ulaştığı ve yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.
kaynak:yenişafak
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